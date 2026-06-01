Conférence Inrap – « Aux Landelles à Erbray, un village de potiers qui perdure du Moyen Âge aux Temps modernes », Salle Berriau, Erbray

Conférence Inrap – « Aux Landelles à Erbray, un village de potiers qui perdure du Moyen Âge aux Temps modernes » Samedi 13 juin, 15h00 Salle Berriau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Connu dans les textes pour son activité de production potière dès le XVIe siècle, le hameau des Landelles a fait l’objet d’une fouille archéologique préventive par les archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) en 2021. Les vestiges d’un habitat d’époque médiévale à moderne et le mobilier céramique mis au jour ont permis de documenter cette activité potière. La comparaison avec d’autres sites de la région permet d’étudier la diffusion de cette production à l’époque moderne.

Conférence de Patrick Bellanger, archéologue, et Clément Le Guédard, céramologue, Inrap

Renseignements : Mairie d’Erbray – 02 40 55 01 11

Salle Berriau 1 place Jean-Baptiste Leneil, Erbray Erbray 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Connu dans les textes pour son activité de production potière dès le XVIe siècle, le hameau des Landelles a fait l’objet d’une fouille archéologique préventive par les archéologues de l’Institut de à…

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