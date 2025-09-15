Conférence: Intelligence Artificelle ACCES Maison des Associations Bourg-de-Péage
Conférence: Intelligence Artificelle ACCES Maison des Associations Bourg-de-Péage mardi 3 mars 2026.
Conférence: Intelligence Artificelle ACCES
Maison des Associations 2 avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 18:00:00
fin : 2026-03-03 20:00:00
Date(s) :
2026-03-03
Conférence ouverte à tous (adhérent et non adhérents) sur l’IA, animée par Olivier Teytaud, chercheur.
Réf 310
Maison des Associations 2 avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com
Conference open to all (members and non-members) on AI, led by researcher Olivier Teytaud.
Réf 310
