Conférence: Intelligence Artificelle ACCES Maison des Associations Bourg-de-Péage

Conférence: Intelligence Artificelle ACCES

Maison des Associations 2 avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2026-03-03 18:00:00

fin : 2026-03-03 20:00:00

2026-03-03

Conférence ouverte à tous (adhérent et non adhérents) sur l’IA, animée par Olivier Teytaud, chercheur.

Maison des Associations 2 avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

English :

Conference open to all (members and non-members) on AI, led by researcher Olivier Teytaud.

