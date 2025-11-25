Conférence Intelligence Artificelle Générative Espace Clotilde Vautier Saint-Grégoire Mardi 25 novembre, 19h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Michel Le Tohic explorera le monde fascinant et parfois déconcertant de l’intelligence artificielle dite générative (GenAI), en mettant l’accent sur ses aspects bénéfiques mais aussi inquiétants.

L’IA générative, capable de créer du contenu « original » tel que des textes et des images (entre autre) est souvent considérée comme une « boîte noire ».

Le premier volet de l’exposé présentera les bases conceptuelles de l’IA générative, avant de passer en revue les principaux outils accessibles au grand public. Ensuite, nous aborderons les défis et les limites associés à ces systèmes, notamment l’opacité de leur fonctionnement, l’origine des données d’entraînement ainsi que leurs biais potentiels, et les conséquences éthiques d’une utilisation dérégulée. Enfin, nous discuterons des impacts sociétaux, économiques voire écologiques liés à un usage non régulé de ces technologies. En conclusion, cet exposé vise à démystifier l’IA générative et à sensibiliser le public aux enjeux sous-jacents, tout en offrant une perspective qui se veut équilibrée sur ses avantages et sur ses risques.

Venez nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T19:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T22:00:00.000+01:00

1



Espace Clotilde Vautier 13 rue de Brocéliande, Saint-Grégoire Saint-Grégoire 35760 Ille-et-Vilaine