Conférence Intelligence Artificielle et Humanisme Lycée Emmanuel Chabrier Yssingeaux
Conférence Intelligence Artificielle et Humanisme Lycée Emmanuel Chabrier Yssingeaux mardi 31 mars 2026.
Conférence Intelligence Artificielle et Humanisme
Lycée Emmanuel Chabrier Le Piny-Haut Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 19:00:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Conférence animée par Célestin SEDOGBO, Conseiller de l’Ordre Grand Orient de France. Conférence ouverte à tout public. Réservation conseillée. Entrée libre.
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Lycée Emmanuel Chabrier Le Piny-Haut Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 02 87
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English :
Lecture by Célestin SEDOGBO, Conseiller de l’Ordre Grand Orient de France. Open to all. Reservations recommended. Free admission.
L’événement Conférence Intelligence Artificielle et Humanisme Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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