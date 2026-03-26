Conférence Intelligence Artificielle et Humanisme Lycée Emmanuel Chabrier Yssingeaux

Conférence Intelligence Artificielle et Humanisme

Lycée Emmanuel Chabrier Le Piny-Haut Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 19:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Conférence animée par Célestin SEDOGBO, Conseiller de l’Ordre Grand Orient de France. Conférence ouverte à tout public. Réservation conseillée. Entrée libre.

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Lycée Emmanuel Chabrier Le Piny-Haut Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 02 87

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English :

Lecture by Célestin SEDOGBO, Conseiller de l’Ordre Grand Orient de France. Open to all. Reservations recommended. Free admission.

L’événement Conférence Intelligence Artificielle et Humanisme Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire