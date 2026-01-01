Conférence Intelligence artificielle et intelligence humaine Maison d’Église Saint-Denis Sainte-Adresse
Maison d’Église Saint-Denis 2 Bis Rue Delarbre Sainte-Adresse Seine-Maritime
Début : 2026-01-14 18:00:00
fin : 2026-01-14
2026-01-14
La conférence est présentée par Pierre Strack, ingénieur en électronique et informatique. Il a dirigé pendant 30 ans un bureau d’étude en électronique et informatique. Il détient 7 brevets dans le domaine des algorithmes et du traitement des signaux.
Il anime des émissions sur radio RCF Lorraine consacré à l’environnement. .
Maison d’Église Saint-Denis 2 Bis Rue Delarbre Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie courrier@sainte-adresse.fr
