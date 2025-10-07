Conférence – Intelligence artificielle et métiers de la création Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes

Une conférence qui invite à réfléchir collectivement aux bouleversements qu’entraîne l’IA dans le monde culturel.

**Dans le cadre de la Fête de la Science et en partenariat avec l’Institut des sciences sociales du travail de l’Ouest (ISSTO)**

Avec Stéphanie Le Cam, maîtresse de conférences et vice-présidente du Conseil culturel de Bretagne ; Alexandra Fresse- Eliazord, autrice ; Xavier Person, directeur de Livre et lecture en Bretagne ; Romain Champalaune, de Films en Bretagne ; et Samuel Arnoux, directeur de l’association Electroni[k].

L’intelligence artificielle bouleverse les métiers de la création : elle compose, dessine, écrit, imagine… en quelques secondes. Face à ces machines capables de générer ce que nous mettions des semaines à concevoir, quelle place reste-t-il aux créatrices et créateurs humains ? Menace existentielle ou nouvel outil à apprivoiser ? Cette conférence propose d’ouvrir les yeux — et le débat.

Elle s’inscrit aussi dans un temps de bilan : après avoir mené une étude sur les impacts de l’IA dans le secteur culturel, le Conseil culturel de Bretagne (CCB) a remis un rapport à la Région fin 2024.

Où en sommes-nous un an après ? Comment les artistes, les autrices et auteurs, les institutions s’approprient-iels — ou subissent-iels — ces mutations ? Venez nombreuses et nombreux confronter vos idées, vos pratiques et vos inquiétudes !

Conférence organisée en partenariat avec l’ISSTO (Institut des sciences sociales du travail de l’Ouest)..

