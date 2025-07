Conférence « Intelligence artificielle la machine va-t-elle remplacer l’homme ? » Salle des fêtes Clohars-Carnoët

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11 18:30:00

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-08-11

La science et vous

Conférence de Raja CHATILA *

« Intelligence artificielle la machine va t-elle remplacer l’homme ? »

Les fondements scientifiques, les enjeux éthiques et la réglementation

Les systèmes d’intelligence artificielle (IA) sont diffusés et utilisés pratiquement dans tous les secteurs, et sont de plus en plus inclus dans les outils numériques du quotidien. Ces usages conduisent à une transformation profonde de la société dont il est important de bien comprendre les différentes dimensions. Afin d’y voir plus clair, le professeur Chatila exposera d’abord les fondements scientifiques et les principes de fonctionnement de l’intelligence artificielle, puis certaines limitations inhérentes à cette technologie. Il abordera ensuite les enjeux éthiques qu’elle soulève ainsi que ses effets sociétaux, avant de conclure par les mesures réglementaires et de gouvernance nécessaires afin de développer et d’utiliser l’IA de manière responsable en bénéficiant de ses performances tout en minimisant ses effets négatifs.

* Professeur Emérite ISIR Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique, Sorbonne Université Campus Pierre & Marie Curie .

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90

