Conférence Intelligence Artificielle Miroir ou mirage de l’intelligence humaine ? Maison pour tous Anglet

Conférence Intelligence Artificielle Miroir ou mirage de l'intelligence humaine ?

Qu’imite réellement l’intelligence artificielle ? Reproduit-elle les mécanismes de pensée humaine ou ne fait-elle qu’en simuler les apparences ?

Pour décrypter et vulgariser les questions et enjeux éthique, technologique, sociétaux que posent l’Intelligence artificielle, le MICA offre depuis 2023 au grand public l’éclairage d’experts, de philosophes, ou essayistes.

En partant des différentes formes d’intelligence humaine, Zina Boussaada, enseignante-chercheuse à l’École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA) de Bidart, explore la manière dont les machines tentent de reproduire nos perceptions, raisonnement, création et explique comment ces architectures donnent naissance à des systèmes “intelligents” jusqu’à l’IA générative, capable de produire des images ou des textes qui semblent porteurs de sens. .

