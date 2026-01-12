Conférence intelligence des plantes mythe ou réalité ? Station T Thouars

Conférence intelligence des plantes mythe ou réalité ?

Station T 1 Rue Danton Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Les plantes sont-elles capables de percevoir leur environnement, de s’adapter aux conditions extrêmes et même de communiquer entre-elles ? Cette conférence invitera à explorer les mécanismes fascinants de la sensibilité végétale.

Les plantes sont-elles capables de percevoir leur environnement, de s’adapter aux conditions extrêmes et même de communiquer entre-elles ? Cette conférence invitera à explorer les mécanismes fascinants de la sensibilité végétale. .

Station T 1 Rue Danton Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine universite.citoyenne79@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence intelligence des plantes mythe ou réalité ?

Are plants capable of perceiving their environment, adapting to extreme conditions and even communicating with each other? This lecture invites you to explore the fascinating mechanisms of plant sensitivity.

L’événement Conférence intelligence des plantes mythe ou réalité ? Thouars a été mis à jour le 2026-01-09 par Maison du Thouarsais