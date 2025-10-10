Conférence -Intelligences sous les étoiles comprendre l’IA MJC Belle Étoile Planétarium d’Epinal Épinal

MJC Belle Étoile Planétarium d’Epinal 31bis Rue Dom Pothier Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 18:30:00

fin : 2025-10-10 20:30:00

2025-10-10

Quoi de mieux que le ciel étoilé pour prendre de la hauteur ? Entre fascination et inquiétude, l’IA nourrit l’imaginaire. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette technologie ? Comment fonctionne-t-elle, quels usages transforme-t-elle déjà et quels enjeux soulève-t-elle ? Une conférence grand public pour explorer avec lucidité cette autre forme d’intelligence.Tout public

MJC Belle Étoile Planétarium d’Epinal 31bis Rue Dom Pothier Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 35 08 02

English :

What better way to get a bird’s eye view than from the stars? Between fascination and concern, AI feeds the imagination. But what really lies behind this technology? How does it work, what uses is it already transforming, and what issues does it raise? A conference for the general public to explore this new form of intelligence.

German :

Was könnte besser geeignet sein, um in die Höhe zu steigen, als der Sternenhimmel? Zwischen Faszination und Besorgnis beflügelt die KI die Fantasie. Aber was verbirgt sich wirklich hinter dieser Technologie? Wie funktioniert sie, welche Anwendungen verändert sie bereits und welche Herausforderungen wirft sie auf? Eine Konferenz für die breite Öffentlichkeit, um diese andere Form der Intelligenz mit klarem Verstand zu erforschen.

Italiano :

Quale modo migliore di ottenere una prospettiva se non dalle stelle? Tra fascino e preoccupazione, l’IA alimenta l’immaginazione. Ma cosa c’è davvero dietro questa tecnologia? Come funziona, quali usi sta già trasformando e quali problemi solleva? Una conferenza per il grande pubblico per esplorare questa nuova forma di intelligenza.

Espanol :

¿Qué mejor manera de tener perspectiva que desde las estrellas? Entre la fascinación y la preocupación, la IA alimenta la imaginación. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta tecnología? ¿Cómo funciona, qué usos está transformando ya y qué problemas plantea? Una conferencia para que el gran público explore esta nueva forma de inteligencia.

