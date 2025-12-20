Conférence Intéractions plantes-pollinisateurs: petits arrangements et grandes manoeuvres Billère

Conférence Intéractions plantes-pollinisateurs: petits arrangements et grandes manoeuvres

Les insectes pollinisateurs sont en ce moment sous les projecteurs tant les services de pollinisation qu’ils rendent dans les écosystèmes et à notre société sont importants.

Mais savez-vous que les plantes ne sont pas passives dans cette relation et qu’elles se jouent de ces insectes pour arriver à leur fin ? Certaines communiquent avec les pollinisateurs alors que d’autres les leurrent, certaines sont open-bar alors que d’autres sont sélectives, certaines les récompensent pour leur travail alors que d’autre les piègent. Les plantes, pourtant immobiles, ont su mettre au point des petites arrangements avec les pollinisateurs et de grandes manœuvres pour assurer leur survie.

Venez découvrir ces incroyables histoires au travers des plantes de notre département.

La conférence sera suivi d’un temps d’échange autour d’une galette des rois et d’une boisson. .

