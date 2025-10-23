Conférence Interactive Aésio L’inter-actif (ancienne mairie St Pantaléon) Autun

L’inter-actif (ancienne mairie St Pantaléon) 90 Avenue de la République Autun Saône-et-Loire

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 16:30:00

Aésio Mutuelle vous invite à une conférence interactive sur l’Activité Physique Adaptée pour prendre soin de sa santé et améliorer votre bien être au quotidien.

L’après-midi sera cloturé par une collation Inscription obligatoire .

L’inter-actif (ancienne mairie St Pantaléon) 90 Avenue de la République Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 20 72 78 linter-actif@mutualite-71.fr

