Conférence interactive de Roland Lehoucq, Bozouls
Conférence interactive de Roland Lehoucq, Bozouls samedi 14 février 2026.
Conférence interactive de Roland Lehoucq
Allée Paul Causse Bozouls Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Aiguisez votre esprit critique grâce à la science-fiction !
(À partir de 12 ans)
Dans le cadre des actions consacrées à l’esprit critique à la médiathèque André Baudon, la Galerie de Bozouls a l’immense plaisir d’accueillir Roland Lehoucq, astrophysicien, auteur et vulgarisateur reconnu, pour une conférence passionnante où science, super-héros et sagas cultes deviennent des outils pour mieux comprendre le monde.
À travers l’univers de la science-fiction, Roland Lehoucq invite le public à questionner, analyser, comparer… à aiguiser son esprit critique
Cette conférence sera interactive chacun pourra poser ses questions, débattre et participer à une exploration ludique et rigoureuse des phénomènes physiques qui inspirent la fiction.
La rencontre sera suivie d’un temps de dédicace. .
Allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sharpen your critical thinking skills with science fiction!
L’événement Conférence interactive de Roland Lehoucq Bozouls a été mis à jour le 2025-12-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)