Conférence interactive de Roland Lehoucq, Bozouls

Conférence interactive de Roland Lehoucq

Conférence interactive de Roland Lehoucq, Bozouls samedi 14 février 2026.

Conférence interactive de Roland Lehoucq

Allée Paul Causse Bozouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

Aiguisez votre esprit critique grâce à la science-fiction !
(À partir de 12 ans)
Dans le cadre des actions consacrées à l’esprit critique à la médiathèque André Baudon, la Galerie de Bozouls a l’immense plaisir d’accueillir Roland Lehoucq, astrophysicien, auteur et vulgarisateur reconnu, pour une conférence passionnante où science, super-héros et sagas cultes deviennent des outils pour mieux comprendre le monde.
À travers l’univers de la science-fiction, Roland Lehoucq invite le public à questionner, analyser, comparer… à aiguiser son esprit critique
Cette conférence sera interactive chacun pourra poser ses questions, débattre et participer à une exploration ludique et rigoureuse des phénomènes physiques qui inspirent la fiction.
La rencontre sera suivie d’un temps de dédicace.   .

Allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sharpen your critical thinking skills with science fiction!

L’événement Conférence interactive de Roland Lehoucq Bozouls a été mis à jour le 2025-12-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)