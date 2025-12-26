Conférence interactive de Roland Lehoucq, Bozouls

Conférence interactive de Roland Lehoucq

Aiguisez votre esprit critique grâce à la science-fiction !

(À partir de 12 ans)

Dans le cadre des actions consacrées à l’esprit critique à la médiathèque André Baudon, la Galerie de Bozouls a l’immense plaisir d’accueillir Roland Lehoucq, astrophysicien, auteur et vulgarisateur reconnu, pour une conférence passionnante où science, super-héros et sagas cultes deviennent des outils pour mieux comprendre le monde.

À travers l’univers de la science-fiction, Roland Lehoucq invite le public à questionner, analyser, comparer… à aiguiser son esprit critique

Cette conférence sera interactive chacun pourra poser ses questions, débattre et participer à une exploration ludique et rigoureuse des phénomènes physiques qui inspirent la fiction.

La rencontre sera suivie d’un temps de dédicace. .

Allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52

English :

Sharpen your critical thinking skills with science fiction!

