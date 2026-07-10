Conférence interactive en plein air à Guevenhatten Guevenatten
vendredi 28 août 2026 · Guevenatten
Informations pratiques
Guevenatten
Conférence interactive en plein air à Guevenhatten
39 rue Principale Guevenatten Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28 22:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Projection conférence en plein air les animaux du village filmés par des caméras. Dès 8 ans. Sur inscription
En 2026, des caméras ont capturé la vie de la nature dans le village de Guevenatten. Venez découvrir les secrets des animaux du village à travers une projection et une conférence en plein air, interactive et originale.
À partir de 8 ans. Places limitées.
Rendez-vous devant la mairie de Guevenatten. .
39 rue Principale Guevenatten 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
Outdoor film screening and talk: village animals captured on camera. Ages 8 and up. Registration required
L’événement Conférence interactive en plein air à Guevenhatten Guevenatten a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Sundgau