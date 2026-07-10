Informations pratiques

Guevenatten

Conférence interactive en plein air à Guevenhatten

39 rue Principale Guevenatten Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Projection conférence en plein air les animaux du village filmés par des caméras. Dès 8 ans. Sur inscription

En 2026, des caméras ont capturé la vie de la nature dans le village de Guevenatten. Venez découvrir les secrets des animaux du village à travers une projection et une conférence en plein air, interactive et originale.

À partir de 8 ans. Places limitées.

Rendez-vous devant la mairie de Guevenatten. .

39 rue Principale Guevenatten 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

Outdoor film screening and talk: village animals captured on camera. Ages 8 and up. Registration required

L’événement Conférence interactive en plein air à Guevenhatten Guevenatten a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Sundgau