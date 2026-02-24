Conférence interactive et ludique Bakao Guéret
Conférence interactive et ludique Bakao Guéret jeudi 26 février 2026.
Conférence interactive et ludique
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Comment être sûr de rater sa vie par Antoine Corfa.
Parce que réussir, c’est trop banal ! .
Bakao 4 Rue Salvador Allende Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 18 02
