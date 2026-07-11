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Conférence interactive et participative Bibliothèque municipale André Moine Boucau

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale André Moine · Boucau

Conférence interactive et participative Bibliothèque municipale André Moine Boucau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Bibliothèque municipale André Moine
Adresse
1 rue Lucie Aubrac
Ville
64340 Boucau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Boucau

Conférence interactive et participative

Bibliothèque municipale André Moine 1 rue Lucie Aubrac Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La Bibliothèque vous propose une conférence interactive et participative sur Les grandes oubliées de l’histoire pourquoi les femmes ont-elles été effacées de l’histoire ?
Venez (re)découvrir des figures méconnues de l’Histoire, questionner la manière dont les récits se construisent et comprendre comment l’histoire influence encore aujourd’hui notre manière de penser, travailler ou vivre ensemble.
Sur inscription   .

Bibliothèque municipale André Moine 1 rue Lucie Aubrac Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 85 14  bibliotheque@boucau.fr

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English : Conférence interactive et participative

L’événement Conférence interactive et participative Boucau a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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