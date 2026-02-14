Conférence interactive I Explorer l’univers du polar régional : de la recherche universitaire à l’écriture collective, Espace Simone-Veil, Limoges

Conférence interactive I Explorer l’univers du polar régional : de la recherche universitaire à l’écriture collective Jeudi 26 février, 19h00 Espace Simone-Veil Haute-Vienne

Entrée libre et gratuite

Explorer l’univers du polar régional : de la recherche universitaire à l’écriture collective

I Conférence interactive

Le polar régional valorise particulièrement l’ancrage territorial, comme nous le constatons dans le projet « POLARAQUI : Écrire, publier et promouvoir le polar en région(s) ». Ce projet de recherche entend étudier le genre policier qui, depuis le milieu des années 2000, investit les territoires régionaux et « périphériques », ici la Nouvelle-Aquitaine, à la fois dans les représentations romanesques et dans l’implantation des structures d’édition et de promotion du genre.

La géographie, l’histoire, les langues ou les parlers locaux, la gastronomie participent à l’élaboration des intrigues policières. Les lecteurs y trouvent des repères connus. Et si nous tentions d’écrire collectivement le scénario d’une nouvelle policière se déroulant à Limoges à partir de lieux emblématiques de la ville ?

Conférencière :

Sylvie ANAHORY, doctorante au laboratoire Espaces Humains et Interactions Culturelles de l’Université de Limoges, travaille sur le polar néo-aquitain et anime des ateliers d’écriture à l’université pour tous d’Albi.

