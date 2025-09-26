Conférence interactive Intelligence Artificielle Association « Montélier Je lis » Médiathèque Montélier

Association « Montélier Je lis » Médiathèque 22 avenue du Vercors Montélier Drôme

Début : 2025-09-26 19:30:00
Anthony Charretier animera une conférence interactive  » Démystification de l’Intelligence Artificielle « .
Association « Montélier Je lis » Médiathèque 22 avenue du Vercors Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 49 62  mediatheque@montelier.com

English :

Anthony Charretier will host an interactive conference entitled « Demystifying Artificial Intelligence ».

German :

Anthony Charretier wird einen interaktiven Vortrag « Entmystifizierung der Künstlichen Intelligenz » halten.

Italiano :

Anthony Charretier terrà una conferenza interattiva dal titolo « Demistificare l’intelligenza artificiale ».

Espanol :

Anthony Charretier ofrecerá una charla interactiva titulada « Desmitificar la inteligencia artificial ».

