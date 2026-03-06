Conférence interactive : Les émotions ont-elles un genre ? Le Grand Bain Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 18:00 – 21:00

Gratuit : oui Événement gratuit.Inscription obligatoire ici.Si vous n’avez pas de compte Mobilizon, je vous remercie de m’envoyer un mail pour confirmer votre inscription à l’adresse suivante : valerie.roussille@via-sinfonia.fr Tout public

Ensemble, de manière ludique et interactive :–> nous explorerons l’influence des normes sociales sur nos expériences émotionnelles,–> nous défierons les stéréotypes de genre,–> et nous rechercherons une compréhension plus profonde et plus nuancée de la richesse émotionnelle humaine.Événement gratuit proposé par Hélène Yviquel (La tribu des homards) et Valérie Roussille (sinfonia)

Le Grand Bain Centre-ville Nantes 44000

0652632468



Afficher la carte du lieu Le Grand Bain et trouvez le meilleur itinéraire

