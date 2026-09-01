Conférence interactive « Marqueurs du patrimoine de Cast » – Journées européennes du patrimoine 2026 Cast
samedi 19 septembre 2026 · Cast
Informations pratiques
Cast
Conférence interactive « Marqueurs du patrimoine de Cast » – Journées européennes du patrimoine 2026
Cast Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
« Marqueurs du patrimoine de Cast »
Conférence interactive
Parcours du bourg
avec Anne Dietrich
Salle communale de Cast
Renseignements au 02 98 73 54 34 / mairie.de.cast@wanadoo.fr
Gratuit – ouvert à tous .
Cast 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 73 54 34
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English :
L’événement Conférence interactive « Marqueurs du patrimoine de Cast » – Journées européennes du patrimoine 2026 Cast a été mis à jour le 2026-09-09 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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