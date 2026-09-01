Informations pratiques

Cast

Conférence interactive « Marqueurs du patrimoine de Cast » – Journées européennes du patrimoine 2026

Cast Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

« Marqueurs du patrimoine de Cast »

Conférence interactive

Parcours du bourg

avec Anne Dietrich

Salle communale de Cast

Renseignements au 02 98 73 54 34 / mairie.de.cast@wanadoo.fr

Gratuit – ouvert à tous .

Cast 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 73 54 34

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English :

L’événement Conférence interactive « Marqueurs du patrimoine de Cast » – Journées européennes du patrimoine 2026 Cast a été mis à jour le 2026-09-09 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE