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AGENDA · Cast

Conférence interactive « Marqueurs du patrimoine de Cast » – Journées européennes du patrimoine 2026 Cast

samedi 19 septembre 2026 · Cast

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
29150 Cast
Département
Finistère
Tarif

Cast

Conférence interactive « Marqueurs du patrimoine de Cast » – Journées européennes du patrimoine 2026

Cast Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

« Marqueurs du patrimoine de Cast »
Conférence interactive
Parcours du bourg
avec Anne Dietrich
Salle communale de Cast
Renseignements au 02 98 73 54 34 / mairie.de.cast@wanadoo.fr
Gratuit – ouvert à tous   .

Cast 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 73 54 34 

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English :

L’événement Conférence interactive « Marqueurs du patrimoine de Cast » – Journées européennes du patrimoine 2026 Cast a été mis à jour le 2026-09-09 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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