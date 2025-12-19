Conférence interactive sur l’IA Domitys Le Carrousel Cabourg
Conférence interactive sur l’IA Domitys Le Carrousel Cabourg jeudi 19 février 2026.
Conférence interactive sur l’IA
Domitys Le Carrousel 4 Avenue André Thiers Cabourg Calvados
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-02-19 15:00:00
fin : 2026-02-19 17:00:00
Date(s) :
2026-02-19
À l’occasion de ce temps d’échange, Jules et Thomas de l’association Lizette vous font découvrir l’intelligence artificielle.
Dès 18 ans. .
Domitys Le Carrousel 4 Avenue André Thiers Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 86 00
English : Conférence interactive sur l’IA
