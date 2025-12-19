Conférence interactive sur l’IA Domitys Le Carrousel Cabourg

Conférence interactive sur l'IA

Conférence interactive sur l’IA Domitys Le Carrousel Cabourg jeudi 19 février 2026.

Conférence interactive sur l’IA

Domitys Le Carrousel 4 Avenue André Thiers Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 15:00:00
fin : 2026-02-19 17:00:00

Date(s) :
2026-02-19

À l’occasion de ce temps d’échange, Jules et Thomas de l’association Lizette vous font découvrir l’intelligence artificielle.
À l’occasion de ce temps d’échange, Jules et Thomas de l’association Lizette vous font découvrir l’intelligence artificielle.

Dès 18 ans.   .

Domitys Le Carrousel 4 Avenue André Thiers Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 86 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence interactive sur l’IA

Conference on the Comoros with Dominique Massol.

L’événement Conférence interactive sur l’IA Cabourg a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Cabourg