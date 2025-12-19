Conférence interactive sur l’IA Domitys Le Carrousel Cabourg

Conférence interactive sur l’IA

Domitys Le Carrousel 4 Avenue André Thiers Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

Date(s) :

2026-02-19

À l’occasion de ce temps d’échange, Jules et Thomas de l’association Lizette vous font découvrir l’intelligence artificielle.

Dès 18 ans. .

Domitys Le Carrousel 4 Avenue André Thiers Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 86 00

English : Conférence interactive sur l’IA

Conference on the Comoros with Dominique Massol.

L’événement Conférence interactive sur l’IA Cabourg a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Cabourg