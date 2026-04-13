Conférence Internationale Still Grim Up North ? Les Représentations du Nord de l’Angleterre : entre mythes et modernité., Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges
Conférence Internationale Still Grim Up North ? Les Représentations du Nord de l’Angleterre : entre mythes et modernité., Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Limoges lundi 20 avril 2026.
Conférence Internationale Still Grim Up North ?
Les Représentations du Nord de l’Angleterre : entre mythes et modernité. 20 et 21 avril Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T09:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T09:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:00:00+02:00
Les équipes de recherche CeReS et EHIC organisent un colloque international :
Symposium on North Britain and Ireland
(SyNoBI) 20-21 avril 2026
Still Grim Up North?
Les Représentations du Nord de l’Angleterre : entre mythes et modernité
Participation hybride : en ligne (via BBB) et sur place à la FLSH.
Lien de connexion: [https://bbb.unilim.fr/b/rooms/ama-vtt-rmn-bdi/join]( Symposium on North Britain and Ireland (SyNoBI) 20-21 avril 2026 Still Grim Up North? Les Représentations du Nord de l’Angleterre : entre mythes et modernité Participation hybride : en ligne (via BBB) et sur place à la FLSH. Lien de connexion: https://bbb.unilim.fr/b/rooms/ama-vtt-rmn-bdi/join Faculté de lettres et Sciences Humaines – 39E Rue Camille Guérin 87000 Limoges)
Faculté de lettres et Sciences Humaines – 39E Rue Camille Guérin 87000 Limoges
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Limoges, 39 E rue Camille Guérin Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.unilim.fr/ceres/ »}, {« link »: « https://www.unilim.fr/ehic/ »}, {« link »: « https://bbb.unilim.fr/b/rooms/ama-vtt-rmn-bdi/join%5D »}, {« link »: « https://bbb.unilim.fr/b/rooms/ama-vtt-rmn-bdi/join »}]
Symposium on North Britain and Ireland
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