Conférence Internet en toute confiance : protégez vos données et évitez les arnaques Mairie du 6e arrondissement PARIS

Conférence Internet en toute confiance : protégez vos données et évitez les arnaques Mairie du 6e arrondissement PARIS jeudi 9 octobre 2025.

Dans un monde de plus en plus connecté, il est essentiel de savoir comment naviguer sur Internet en toute sécurité.

Cette conférence s’adresse particulièrement aux personnes âgées, souvent ciblées par des arnaques en ligne. Animée par l’association KOCOYA, engagée dans l’inclusion numérique, cette rencontre propose des conseils concrets pour reconnaître les pièges du web, sécuriser ses informations personnelles et adopter les bons réflexes face aux tentatives de fraude.

Un temps d’échange interactif permettra aux participants de poser leurs questions et de partager leurs expériences.

Une initiative utile et rassurante pour renforcer la confiance numérique et préserver sa tranquillité en ligne.

La Mairie du 6e arrondissement et la Maison des Solidarités du 6/14 organisent une conférence-débat dédiée à la sécurité numérique des séniors. Avec la participation de KOCOYA et de la CNIL, cet événement vise à sensibiliser aux risques en ligne et aux bonnes pratiques pour protéger ses données personnelles.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h00 à 16h30

gratuit

Entrée libre

Nombre de place limitée à 120 personnes

Informations : sophie.roux.vdp@paris.fr

Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-09T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-09T19:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-09T14:00:00+02:00_2025-10-09T16:30:00+02:00

Mairie du 6e arrondissement 78 rue Bonaparte 75006 PARIS

https://www.paris.fr/seniors-a-paris