Conférence Internet et réseaux le voyage invisible de nos messages

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-04-09 16:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Internet semble immatériel, presque magique. Pourtant, il repose sur des infrastructures bien réelles et des règles précises. Cette conférence vous emmène dans les coulisses de l’Internet pour comprendre comment les données circulent, comment les machines se parlent et pourquoi Internet est à la fois robuste, rapide, et en constante évolution.

Internet semble immatériel, presque magique. Pourtant, il repose sur des infrastructures bien réelles et des règles précises. Cette conférence vous emmène dans les coulisses de l’Internet pour comprendre comment les données circulent, comment les machines se parlent et pourquoi Internet est à la fois robuste, rapide, et en constante évolution. 0 .

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

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English :

The Internet seems immaterial, almost magical. Yet it’s based on real infrastructures and precise rules. This conference takes you behind the scenes of the Internet to understand how data circulates, how machines talk to each other and why the Internet is robust, fast and constantly evolving.

L’événement Conférence Internet et réseaux le voyage invisible de nos messages Haguenau a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau