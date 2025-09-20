Conférence « Inventer la montagne : l’architecture de Georges Dufayard , par les étudiants architectes de Marseille » Archives départementales des Hautes-Alpes Gap

Conférence « Inventer la montagne : l'architecture de Georges Dufayard , par les étudiants architectes de Marseille » Archives départementales des Hautes-Alpes Gap samedi 20 septembre 2025.

Conférence « Inventer la montagne : l’architecture de Georges Dufayard , par les étudiants architectes de Marseille » Samedi 20 septembre, 15h00 Archives départementales des Hautes-Alpes Hautes-Alpes

Dans les Hautes-Alpes, plusieurs ensembles urbains du XXe siècle se démarquent par une architecture et un urbanisme innovant, que l’on pense à Savines-le-Lac, ou à l’œuvre de l’architecte Achille de Panaskhet dans tout le département, ou encore aux stations de ski, telles que les Orres ou Vars. Dans la perspective de mieux connaitre ce patrimoine départemental, les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) de Marseille ont engagé un travail d’inventaire sur ces espaces. Dans l’objectif de construire un propos structuré autour de l’aménagement de la hautes-montagne dans les Alpes du Sud, ces travaux de recherche, outre les sites évoqués plus haut, se sont plus récemment tournés vers Praloup, station des Alpes de Hautes Provence, imaginée par un architecte gapençais, Georges Dufayard. Grâce aux archives d’architecture conservées dans les fonds des archives départementales, ce sont ces deux derniers sites que les étudiants de l’ENSA Marseille proposent de présenter le 20 septembre 2025 lors des Journées Européenne du Patrimoine. A travers des synthèses de leurs travaux engagés l’année dernières, ils aborderont en particulier la production de l’architecte Georges Dufayard pour la station de Praloup, datant des années 1960. Une rencontre riche et originale sur l’architecture et les stations de ski à travers le regard de jeunes architectes.

Gratuit. Inscription conseillée au 04 86 15 31 80

Archives départementales des Hautes-Alpes 22 Route de Rambaud, 05000 Gap, France Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33486153180 https://archives.hautes-alpes.fr

