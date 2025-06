Conférence Inventons nos vies Bas-Carbone rue de l’église Le Bizot 27 juin 2025 19:00

Doubs

Conférence Inventons nos vies Bas-Carbone rue de l'église L'écolette Le Bizot Doubs

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27 21:30:00

2025-06-27

Cet atelier de trois heures, « Inventons nos vies bas carbone », est un outil visuel qui permet de comprendre l’empreinte carbone et d’imaginer des actions concrètes pour répondre à l’urgence écologique. Il favorise une compréhension commune des enjeux et encourage un passage à l’action ambitieux pour un avenir plus durable. Prix libre Inscription au plus tard 3 jours avant auprès de Remi au 06.81.99.26.65 ou par mail rjouetpastre@fertiles.co .

rue de l’église L’écolette

Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 99 26 65 rjouetpastre@fertiles.co

