CONFÉRENCE INVERSÉE – Florac Florac Trois Rivières, 24 mai 2025 07:00, Florac Trois Rivières.

Lozère

CONFÉRENCE INVERSÉE Florac 1 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Conférence inversée en partant de vos questions.

Soirée festive à partir de 18h avec Savoirs en Chantier à l’Ancrier à Florac

Gratuit, sans inscription

La quête de « vie bonne » une collecte de récits de vie sur le Causse Méjean, le Mont Lozère et les Cévennes pour comprendre ce qui contribue un peu, beaucoup, à la folie à votre quête de vie bonne…

Quels sont les rapports au travail, les rapports de genre, les solidarités intergénérationnelles, les liens au territoire et à la nature… ?

Conférence inversée en partant de vos questions.

Soirée festive à partir de 18h avec Savoirs en Chantier à l’Ancrier à Florac

Gratuit, sans inscription .

Florac 1 Avenue Jean Monestier

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 72 06 52 66 isabelle.guerin@ird.fr

English :

Reverse conference based on your questions.

Festive evening from 6pm with Savoirs en Chantier at l’Ancrier in Florac

Free, no registration

German :

Umgekehrter Vortrag ausgehend von Ihren Fragen.

Festlicher Abend ab 18 Uhr mit Savoirs en Chantier im L’Ancrier in Florac

Kostenlos, ohne Anmeldung

Italiano :

Conferenza inversa basata sulle vostre domande.

Serata di festa dalle 18.00 con Savoirs en Chantier presso l’Ancrier a Florac

Gratuito, non è richiesta l’iscrizione

Espanol :

Conferencia inversa a partir de sus preguntas.

Velada festiva a partir de las 18 h con Savoirs en Chantier en l’Ancrier de Florac

Gratis, sin inscripción

L’événement CONFÉRENCE INVERSÉE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-05-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes