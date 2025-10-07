Conférence Isabelle d’Angoulême, la Comtesse Reine Archives Municipales Angoulême

Conférence Isabelle d’Angoulême, la Comtesse Reine Archives Municipales Angoulême mardi 7 octobre 2025.

Conférence Isabelle d’Angoulême, la Comtesse Reine

Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente

Début : 2025-10-07 15:00:00

fin : 2025-10-09

2025-10-07 2025-10-09

Retrouvez la suite des aventures d’Isabelle de retour dans son comté d’Angoulême.



Sur inscription par mail à l’adresse. Places limitées.

Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com

English :

Follow Isabelle?s adventures as she returns to her home county of Angoulême.



Please register by e-mail. Places are limited.

German :

Lesen Sie die Fortsetzung der Abenteuer von Isabelle, die in ihre Grafschaft Angoulême zurückgekehrt ist.



Anmeldung per E-Mail an die Adresse erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Seguite le avventure di Isabelle che torna nella sua contea natale, Angoulême.



Si prega di registrarsi via e-mail. I posti sono limitati.

Espanol :

Siga las aventuras de Isabelle en su regreso al condado de Angulema.



Inscríbase por correo electrónico. Plazas limitadas.

