Conférence Isabelle d’Angoulême, reine d’Angleterre Archives Municipales Angoulême
Conférence Isabelle d’Angoulême, reine d’Angleterre Archives Municipales Angoulême lundi 8 septembre 2025.
Conférence Isabelle d’Angoulême, reine d’Angleterre
Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-08 15:00:00
fin : 2025-09-08
Date(s) :
2025-09-08 2025-09-10
Retrouvez la suite des aventures d’Isabelle de retour dans son comté d’Angoulême.
Sur inscription par mail à l’adresse. Places limitées.
.
Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com
English :
Follow Isabelle?s adventures as she returns to her home county of Angoulême.
Please register by e-mail. Places are limited.
German :
Lesen Sie die Fortsetzung der Abenteuer von Isabelle, die in ihre Grafschaft Angoulême zurückgekehrt ist.
Anmeldung per E-Mail an die Adresse erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.
Italiano :
Seguite le avventure di Isabelle che torna nella sua contea natale, Angoulême.
Si prega di registrarsi via e-mail. I posti sono limitati.
Espanol :
Siga las aventuras de Isabelle en su regreso al condado de Angulema.
Inscríbase por correo electrónico. Plazas limitadas.
L’événement Conférence Isabelle d’Angoulême, reine d’Angleterre Angoulême a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême