Conférence Isabelle et sa descendance Archives Municipales Angoulême

Conférence Isabelle et sa descendance

Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-03

2025-11-03 2025-11-05

Après deux mariages et 14 enfants dont certains auront une destinée glorieuse, Isabelle peut être considérée comme une grand-mère de l’Europe médiévale.



Sur inscription par mail à l’adresse. Places limitées.

English :

After two marriages and 14 children, some of whom had glorious destinies, Isabelle can be considered a grandmother of medieval Europe.



Please register by e-mail. Places limited.

German :

Nach zwei Ehen und 14 Kindern, von denen einige ein ruhmreiches Schicksal hatten, kann Isabella als Großmutter des mittelalterlichen Europas angesehen werden.



Nach Anmeldung per E-Mail an die Adresse. Begrenzte Teilnehmerzahl.

Italiano :

Dopo due matrimoni e 14 figli, alcuni dei quali ebbero un destino glorioso, Isabella può essere considerata la nonna dell’Europa medievale.



Si prega di registrarsi via e-mail. I posti sono limitati.

Espanol :

Tras dos matrimonios y 14 hijos, algunos de los cuales tuvieron destinos gloriosos, Isabel puede considerarse la abuela de la Europa medieval.



Inscríbase por correo electrónico. Las plazas son limitadas.

