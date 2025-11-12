Conférence Islande Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo

Conférence Islande Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo mercredi 12 novembre 2025.

Conférence Islande

Salle d'Armor Saint-Cast-le-Guildo

Début : 2025-11-12 19:00:00

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Islande, terre de contraste

Conférence de Sylvain Mahuzier, conférencier et guide naturaliste .

Salle d’Armor 37 Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18

