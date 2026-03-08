CONFÉRENCE IST ET SI J’ÉTAIS INFECTÉ(E) SANS LE SAVOIR?

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Santé sexuelle et prévention des IST s’informer, se protéger et se dépister. Avec le CeGIDD de Béziers.

La santé sexuelle englobe le bien-être physique, émotionnel et social dans les relations intimes. Les infections sexuellement transmissibles (IST) peuvent se contracter lors de rapports sexuels. S’informer, se protéger, se faire dépister régulièrement et savoir en parler avec son ou sa partenaire sont essentiels pour préserver sa santé globale. En partenariat avec le CeGIDD de Béziers. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sexual health and STI prevention: information, protection and screening. With Béziers CeGIDD.

L’événement CONFÉRENCE IST ET SI J’ÉTAIS INFECTÉ(E) SANS LE SAVOIR? Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34