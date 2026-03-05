Conférence Istres au fil de l’eau, sur les traces d’Adam de Craponne Château des Baumes Istres

Conférence Istres au fil de l’eau, sur les traces d’Adam de Craponne

Mardi 7 avril 2026 à partir de 18h. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-07 18:00:00

fin : 2026-04-07

2026-04-07

Elle coule, elle façonne, elle relie. À Istres, l’eau raconte une histoire vivante. Cette conférence propose de suivre son parcours, des rêves d’Adam de Craponne au paysage istréen d’aujourd’hui, pour comprendre comment elle a façonné le territoire.

Adam de Craponne, ingénieur visionnaire, a transformé la nature pour apprivoiser l’eau et transformer durablement la Provence. Canaux, détournements, innovations… son génie a ouvert la voie à un territoire fertile, habité et prospère.



À travers un récit rythmé et accessible, le public découvre comment l’eau a modelé Istres, son développement, ses usages et son identité. Étangs, canaux, circulation de l’eau chaque élément devient un chapitre d’une histoire commune, où passé et présent se répondent.



Plus qu’une conférence, c’est un voyage dans le temps, une rencontre entre patrimoine, science et imagination. Une occasion de porter un nouveau regard sur l’eau et de mieux comprendre le lien profond qui unit Istres à son environnement.



Conférence animée par Amandine Milic, guide conférencière. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

It flows, it shapes, it connects. In Istres, water tells a living story. In this talk, we’ll follow its path, from the dreams of Adam de Craponne to today’s Istres landscape, to understand how it has shaped the area.

