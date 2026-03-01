Conférence Itinéraire d’un archéologue Amiens
Conférence Itinéraire d’un archéologue Amiens samedi 28 mars 2026.
Conférence Itinéraire d’un archéologue
2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Par Pierre-Yves Groch.
Evènement organisé en partenariat avec le CIRAS (Centre interdisciplinaire des Recherches archéologiques de la Somme).
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles
Par Pierre-Yves Groch.
Evènement organisé en partenariat avec le CIRAS (Centre interdisciplinaire des Recherches archéologiques de la Somme).
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles .
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Pierre-Yves Groch.
Event organized in partnership with CIRAS (Centre interdisciplinaire des Recherches archéologiques de la Somme).
Reservations required. Subject to availability
L’événement Conférence Itinéraire d’un archéologue Amiens a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS