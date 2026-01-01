Conférence J. Milei, l’extrême agressivité d’un capitalisme sans complexes Site Aix Schuman AMU Lettres Salle n°2 Pole multimédia Aix-en-Provence

Conférence J. Milei, l’extrême agressivité d’un capitalisme sans complexes

Lundi 12 janvier 2026 de 18h30 à 20h30. Site Aix Schuman AMU Lettres Salle n°2 Pole multimédia 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12 18:30:00

fin : 2026-01-12 20:30:00

Date(s) :

2026-01-12

Quelles sont les transformations de la société argentine qui ont favorisé un projet ouvertement pro-capitaliste, libertarien et d’extrême droite ?

En partenariat avec le LEST (CNRS-AMU) Par Denis Merklen, sociologue, Université Paris-Sorbonne-Nouvelle, directeur de l’IDHAL

Le programme de Javier Milei est à la fois une réponse à la crise de l’inflation, au discrédit de la classe politique, et à une demande sociale de base populaire. En arrière-plan, une série de transformations sociales permet de comprendre la crise actuelle de la démocratie argentine. Et ce projet d’extrême droite peut être mis en regard des extrêmes droites européennes. .

Site Aix Schuman AMU Lettres Salle n°2 Pole multimédia 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What transformations in Argentine society have favored an openly pro-capitalist, libertarian and far-right project?

L’événement Conférence J. Milei, l’extrême agressivité d’un capitalisme sans complexes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence