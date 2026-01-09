Conférence Jacques Bigart un Muttersholtzois au plus haut niveau

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Noëmie Duhaut, professeur en histoire juive contemporaine à l’université de Southampton, nous expliquera l’importance de Jacques Bigart au niveau international. Pour tout public dès 12 ans

Missions civilisatrices et crayons bleus dans les coulisses de l’Alliance Israélite Universelle de Jacques Bigart. Né en 1855 à Muttersholtz, Jacques Bigart s’est illustré en étant secrétaire général de l’Alliance Israelite Universelle pendant 42 ans.

Noëmie Duhaut, professeur en histoire juive contemporaine à l’université de Southampton, nous expliquera l’importance de ce personnage au niveau international.

Pour tout public dès 12 ans. 0 .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 10 13 info@mairie-muttersholtz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Noëmie Duhaut, Professor of Contemporary Jewish History at the University of Southampton, will explain the international importance of Jacques Bigart. For ages 12 and up

L’événement Conférence Jacques Bigart un Muttersholtzois au plus haut niveau Muttersholtz a été mis à jour le 2026-01-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme