Conférence Jacques Jaujard et la spoliation des œuvres par le régime nazi Troyes

Conférence Jacques Jaujard et la spoliation des œuvres par le régime nazi

Espace Argence Troyes Aube

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Conférence organisée par les Amis des Musées d’Art et d’histoire de Troyes,

en partenariat avec l’Association des Anciens Combattants et ami(e)s de la Resistance. .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est amisdesmusees.art.histoire.troyes@laposte.net

