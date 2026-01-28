Conférence Jacques Jaujard et la spoliation des œuvres par le régime nazi Troyes
Conférence Jacques Jaujard et la spoliation des œuvres par le régime nazi
Espace Argence Troyes Aube
Début : 2026-02-06 18:00:00
2026-02-06
Conférence organisée par les Amis des Musées d’Art et d’histoire de Troyes,
en partenariat avec l’Association des Anciens Combattants et ami(e)s de la Resistance. .
Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est amisdesmusees.art.histoire.troyes@laposte.net
