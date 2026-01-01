Conférence Jacques Louis David Espace Franquin Angoulême
Conférence Jacques Louis David Espace Franquin Angoulême mardi 13 janvier 2026.
Conférence Jacques Louis David
Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême Charente
Début : 2026-01-13 18:15:00
fin : 2026-01-13 19:45:00
2026-01-13
Le musée d’Angoulême vous propose une conférence animée par Alix Paré à l’espace Franquin, sur Jacques Louis David.
English :
The Musée d’Angoulême invites you to join Alix Paré at the Espace Franquin for a talk on Jacques Louis David.
