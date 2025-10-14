Conférence Jamais sans nos portables à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie Rue des Halles Vire Normandie
Le Collectif Virois « Les Paty, pas d’oubli » propose cette conférence, avec Vincent Viala qui questionne avec humour notre addiction au numérique et l’influence grandissante des géants du web. Une conférence percutante et lucide accessible à tous.
English : Conférence Jamais sans nos portables à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie
The Collectif Virois « Les Paty, pas d’oubli » presents this lecture, with Vincent Viala humorously questioning our addiction to digital technology and the growing influence of the web giants. A hard-hitting, lucid talk accessible to all.
German : Conférence Jamais sans nos portables à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie
Das Virois-Kollektiv « Les Paty, pas d’oubli » bietet diese Konferenz an. Vincent Viala hinterfragt auf humorvolle Weise unsere digitale Sucht und den wachsenden Einfluss der Webgiganten. Ein eindringlicher und klarsichtiger Vortrag, der für alle zugänglich ist.
Italiano :
Il Collectif Virois « Les Paty, pas d’oubli » propone questa conferenza, con Vincent Viala che si interroga con umorismo sulla nostra dipendenza dalla tecnologia digitale e sulla crescente influenza dei giganti del web. Un discorso duro e lucido, accessibile a tutti.
Espanol :
El Colectivo Virois « Les Paty, pas d’oubli » ofrece esta charla, en la que Vincent Viala cuestiona con humor nuestra adicción a la tecnología digital y la creciente influencia de los gigantes de la web. Una charla contundente, lúcida y accesible a todos.
