Conférence, Jardin au naturel Salle polyvalente Puyravault

Conférence, Jardin au naturel

Salle polyvalente Impasse de la Mairie Puyravault Vendée

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale du Marais poitevin, le Parc vous propose une animation.

La présence de faune et flore sauvage chez vous ne signifie pas un jardin laissé à l’abandon. Aux côtés de Richard Joseph du Parc naturel régional du Marais poitevin, venez découvrir comment concilier potager, plantes ornementales et biodiversité.

Cette animation sera suivie par une balade en extérieur en partenariat avec l’association locale La Grelinette. .

Salle polyvalente Impasse de la Mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 61 99 mairie@puyravault85.fr

English :

As part of the Atlas de la Biodiversité Communale du Marais poitevin, the Park is offering an animation.

