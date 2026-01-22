Conférence jardin de bois La Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit

Conférence jardin de bois

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Pour sa saison 2025-2026, l’Ethnothèque propose d’envisager l’arbre têtard taillé dans une nouvelle dimension purement domestique en inventant et réinventant l’arbre têtard jardiné.

L’Ethnothèque vous propose un itinéraire technique depuis la plantation jusqu’à la production de bois, notamment de chauffage, pour redonner une place à cet arbre sous une forme innovante au sein de nos villages et jardins.

Le bois est aujourd’hui une alternative sérieuse pour la production de chaleur renouvelable. Une buche est une sorte de batterie organique qui stocke l’énergie du soleil et peut la restituer des années plus tard, sans engendrer de pollution ! Le carbone relâché est celui que l’arbre avait absorbé durant sa croissance, mais une partie de ce carbone reste dans le sol et la litière grâce aux racines et à la chute des feuilles.

Charles-Hervé Gruyer, créateur de la ferme du Bec Hellouin, pionner de la permaculture et de la résilience a exploré le concept de jardin de bois produire son bois à l’échelle d’un jardin. Lors de cette conférence il reviendra sur son expérience et présentera des solutions pour produire son bois de chauffage sans pétrole.

Présentation des outils de l’Ethnothèque en lien avec cette conférence. .

La Maison du Parc 692 Rue du Petit pont Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16

