Conférence Je m’excuse je ne bois pas Creissels
Conférence Je m’excuse je ne bois pas Creissels vendredi 24 avril 2026.
Conférence Je m’excuse je ne bois pas
Restaurant le Diapason Creissels Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Fous rire sans alcool garantis !
prenez date ! Vendredi 24 avril
Le Diapason accueille Laurent Sicard Sophrologue , pour une conférence gratuite
Je m’excuse, je ne bois pas
Une soirée originale et pleine de sens, autour d’un sujet de plus en plus présent dans nos habitudes.
Pour l’occasion, le Chef Pierre Loupiac s’associe à Laurent Sicard pour vous proposer un menu avec accords sans alcool, de l’apéritif au dessert.
Une belle façon de découvrir autrement les plaisirs de la table !
Réservez votre table dès maintenant
05 65 62 19 66
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Restaurant le Diapason Creissels 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 19 66
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English :
Alcohol-free laughter guaranteed!
L’événement Conférence Je m’excuse je ne bois pas Creissels a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)