Conférence Je m’excuse je ne bois pas

Restaurant le Diapason Creissels Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Fous rire sans alcool garantis !

prenez date ! Vendredi 24 avril

Le Diapason accueille Laurent Sicard Sophrologue , pour une conférence gratuite

Je m’excuse, je ne bois pas

Une soirée originale et pleine de sens, autour d’un sujet de plus en plus présent dans nos habitudes.

Pour l’occasion, le Chef Pierre Loupiac s’associe à Laurent Sicard pour vous proposer un menu avec accords sans alcool, de l’apéritif au dessert.

Une belle façon de découvrir autrement les plaisirs de la table !

Réservez votre table dès maintenant

05 65 62 19 66

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Restaurant le Diapason Creissels 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 19 66

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English :

Alcohol-free laughter guaranteed!

L’événement Conférence Je m’excuse je ne bois pas Creissels a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)