Conférence je suis allé à Ushuaia à vélo

3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 22:00:00

Date(s) :

2026-02-27

À travers un film, Gilles Wucher raconte sa traversée de l’Amérique du Sud à vélo, en totale autonomie. 12 000 km d’efforts, de paysages grandioses et de rencontres humaines marquantes.

À travers un film, Gilles Wucher retrace la traversée de l’Amérique du Sud à vélo, réalisée en totale autonomie sur plus de 12 000 km entre 2023 et 2024. Au-delà du défi physique et de l’âpreté du voyage, cette aventure met en lumière de profondes parcelles d’humanité, révélées par les nombreuses rencontres faites en chemin. Le parcours, les difficultés, les paysages et les moments marquants sont autant de points forts qui ont rythmé ce voyage hors du commun. .

3 rue de la gare Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 67 33 98 unc.bitschwiller68620@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through a film, Gilles Wucher recounts his crossing of South America by bike, in total autonomy. 12,000 km of effort, grandiose landscapes and memorable human encounters.

L’événement Conférence je suis allé à Ushuaia à vélo Bitschwiller-lès-Thann a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay