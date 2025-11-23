Conférence Je suis la chance rue Bonnevaux Romans-sur-Isère

Conférence Je suis la chance

rue Bonnevaux Salle Tryd’Hall Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 18:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Et si la chance n’était pas une question de hasard, mais un état d’être que l’on peut choisir d’incarner ? Dans un monde où l’on nous conditionne à la peur, à la conformité et à la passivité, il est temps de reprendre notre véritable pouvoir.

rue Bonnevaux Salle Tryd’Hall Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes trydart@orange.fr

English :

What if luck wasn’t a matter of chance, but a state of being that we could choose to embody? In a world where we are conditioned to fear, conformity and passivity, it’s time to take back our true power.

German :

Was wäre, wenn Glück keine Frage des Zufalls wäre, sondern ein Zustand des Seins, den wir wählen können, um ihn zu verkörpern? In einer Welt, in der wir auf Angst, Konformität und Passivität konditioniert werden, ist es an der Zeit, unsere wahre Macht wiederzuerlangen.

Italiano :

E se la fortuna non fosse una questione di caso, ma uno stato dell’essere che possiamo scegliere di incarnare? In un mondo in cui siamo condizionati dalla paura, dal conformismo e dalla passività, è ora di riprenderci il nostro vero potere.

Espanol :

¿Y si la suerte no fuera una cuestión de azar, sino un estado del ser que podemos elegir encarnar? En un mundo en el que estamos condicionados por el miedo, el conformismo y la pasividad, es hora de recuperar nuestro verdadero poder.

