Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence Jean Baptiste CHARCOT, explorateur Mairie Guiler-sur-Goyen

Conférence Jean Baptiste CHARCOT, explorateur Mairie Guiler-sur-Goyen vendredi 28 novembre 2025.

Conférence Jean Baptiste CHARCOT, explorateur

Mairie Hent Park Meilar Guiler-sur-Goyen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28

Date(s) :
2025-11-28

Par Gwenaëlle Abolivier.
Sur inscription mairie@guiler-sur-goyen.bzh ou 02 98 91 50 32
Entrée libre.   .

Mairie Hent Park Meilar Guiler-sur-Goyen 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 50 32 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Jean Baptiste CHARCOT, explorateur Guiler-sur-Goyen a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Destination Pays Bigouden