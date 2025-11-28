Conférence Jean Baptiste CHARCOT, explorateur Mairie Guiler-sur-Goyen
Conférence Jean Baptiste CHARCOT, explorateur Mairie Guiler-sur-Goyen vendredi 28 novembre 2025.
Conférence Jean Baptiste CHARCOT, explorateur
Mairie Hent Park Meilar Guiler-sur-Goyen Finistère
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Par Gwenaëlle Abolivier.
Sur inscription mairie@guiler-sur-goyen.bzh ou 02 98 91 50 32
Entrée libre. .
Mairie Hent Park Meilar Guiler-sur-Goyen 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 50 32
