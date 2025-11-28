Conférence : Jean-Baptiste Charcot, explorateur Mairie Guiler-sur-Goyen Vendredi 28 novembre, 19h00 Sur inscription

Gwenaëlle Abolivier, grand reporter radio et écrivaine de voyage, vient nous présenter la vie et les voyages de Jean-Baptiste Charcot.

Jean-Baptiste Charcot est un sportif, médecin et explorateur polaire. Il rêve de bateaux depuis l’enfance et en dessine, à l’école, dans tous ses cahiers. Cette vocation achève de s’affirmer lorsque, vers l’âge de vingt-cinq ans, il achète son premier bateau. Il décide alors de s’orienter vers l’exploration et l’océanographie.

Deux expéditions, à bord du « Français » (1905), puis à bord du « Pourquoi-Pas ? » (1908-1910), l’amènent dans les régions antarctiques, au cours desquelles il dessine des documents cartographiques, puis atteint la terre Alexandra et découvre l’île qui portera son nom. Ses études seront publiées en deux séries de rapports sur les résultats scientifiques de ces expéditions.

Après avoir servi dans l’administration britannique, durant la Première Guerre mondiale, Jean-Baptiste Charcot, assisté de divers spécialistes, reprend ses recherches dans l’Atlantique Nord. Il y effectue, de 1920 à 1936, un grand nombre de croisières scientifiques qui le mèneront aussi bien vers les îles Hébrides que vers les côtes orientales du Groenland (1925-1936). Jean-Baptiste Charcot périt en mer avec ses compagnons après douze heures de tempête, le « Pourquoi-Pas ? » brisé sur des récifs islandais.

Les résultats des missions scientifiques de Jean-Baptiste Charcot, explorateur polaire précurseur, sont aujourd’hui de précieuses références à l’étude du réchauffement climatique.

Gwenaëlle Abolivier parcourt le monde pendant vingt ans en tant que grand reporter radio à France Inter et productrice d’émissions. En 2022 et 2023, elle est la directrice artistique et littéraire, et autrice associée à la Maison Julien Gracq. Aujourd’hui, elle développe une œuvre littéraire et poétique qui puise ses racines dans le voyage au long cours et les horizons du monde entier, la mer et les îles. Les femmes et les hommes, qui vivent en lien avec les océans et participent à leur préservation, nourrissent son travail et son imaginaire.

Cette action a lieu dans le cadre de la résidence En Voyage ! de la Bigouthèque, réseau des bibliothèques du Haut Pays Bigouden.

Contact et réservation obligatoire : 02 98 91 50 32 – 06 31 08 11 57 / [mairie@guiler-sur-goyen.bzh](mailto:mairie@guiler-sur-goyen.bzh)

Début : 2025-11-28T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-28T20:30:00.000+01:00

02 98 91 50 32 mairie@guiler-sur-goyen.bzh

Mairie 2, Hent Park Meilar 29710 Guiler-sur-Goyen Guiler-sur-Goyen 29710 Finistère