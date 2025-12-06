Conférence Jean-Claude Bessac ‘Les Hommes de la pierre et leurs outils manuels’ Salle Polyvalente Paradou Paradou

Conférence Jean-Claude Bessac ‘Les Hommes de la pierre et leurs outils manuels’

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 17h. Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Conférence organisée par l’association Terre des Baux, d’hier et aujoud’hui Jean-Claude Bessac ‘Les Hommes de la pierre et leurs outils manuels de l’Antiquité à nos jours’

Elle sera donnée par Jean-Claude Bessac, archéologue, ingénieur de recherche honoraire au CNRS, habilité à dirigé des recherches, Université de Montpellier.



Présentation

Nous connaissons tous les monuments prestigieux comme la Maison Carrée commandée par l’empereur Auguste ou le château de Versailles associé au roi Louis XIV mais les véritables artisans de ces œuvres et leurs techniques sombrent doucement dans l’oubli. La mécanisation du travail de la pierre et maintenant sa numérisation, sans oublier l’IA, déshumanisent profondément cette activité tout en modifiant sensiblement notre perception de ces œuvres anciennes. Pourtant, ce sont bien des hommes de métier qui les ont produites, de la carrière au monument final, lequel était en outre souvent décoré avec soin.

Au fil des siècles les outils du travail de la pierre ont été spécialement forgés pour ce travail. Aussi bien pour les tailleurs de pierre que pour les carriers, ils ont été souvent façonnés spécialement à la demande de chaque artisan tant pour les adapter aux spécificités de leurs commandes qu’à leurs habitudes personnelles, voire leurs particularités physiques ; c’est pourquoi un outil ne se prête pas. Un même outil peut produire des traces très différentes selon le but recherché, la position de l’artisan et la nature et la résistance de la pierre. En l’absence de découverte archéologique ou de description détaillée de cet outillage, cas les plus fréquents, ce sont uniquement les traces de ses impacts sur la pierre qui nous renseignent sur son usage et sa forme.

Souvent considérés à tort comme des brutes ou des forçats, les carriers traditionnels doivent également maîtriser une très large connaissance des diverses roches et acquérir des techniques et des gestes précis qui n’ont rien de commun avec le travail dans les mines. Ces idées reçues font que cette spécialité, son outillage, ses gestes et ses règles de métier sont les plus méconnus.

Quelles que soient les périodes considérées, les sources écrites sur ces hommes de la pierre et leur outillage s’avèrent rarissimes et souvent faussées par des témoins étrangers à ces populations ouvrières. Il faut donc recourir aux approches archéologiques et ethnographiques pour retrouver cet héritage aujourd’hui totalement délaissé et, peut-être, le sauver de l’oubli. Tel est le but de nos recherches. .

Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur terresdesbaux@laposte.net

English :

Conference organised by the association ‘Terre des Baux, d’hier et d’aujourd’hui’ (The Baux, yesterday and today) Jean-Claude Bessac ‘Stone workers and their hand tools from antiquity to the present day’

German :

Konferenz organisiert vom Verein „Terre des Baux, d’hier et aujourd’hui” (Das Land der Baux, gestern und heute) Jean-Claude Bessac „Die Menschen des Steins und ihre Handwerkzeuge von der Antike bis heute”

Italiano :

Conferenza organizzata dall’associazione Terre des Baux, d’hier et aujoud’hui Jean-Claude Bessac Les Hommes de la pierre et leurs outils manuels de l’Antiquité à nos jours (Gli uomini di pietra e i loro strumenti manuali dall’antichità a oggi)

Espanol :

Conferencia organizada por la asociación Terre des Baux, d’hier et aujoud’hui Jean-Claude Bessac Les Hommes de la pierre et leurs outils manuels de l’Antiquité à nos jours (Los hombres de piedra y sus herramientas manuales de la Antigüedad a nuestros días)

