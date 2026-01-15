En 1942, en pleine guerre, la marque Jeu Nouvo est déposée au greffe du tribunal de commerce de Châteauroux. Elle apparaitra sur près d’une trentaine de jeux de société et d’albums illustrés par des dessinateurs tels que Bernet ou Emmanuel Cocard (connu dans le monde de Guignol) ou utilisant des photographies retouchées de vedettes du cinéma, tous conçus semble-t-il entre 1942 et 1945. Les recherches menées sur cette énigmatique maison d’édition ont permis d’établir que ces activités couvraient, derrière des créations d’apparence innocente, mais qui portent sur leur époque un regard non dénué d’humour, de périlleuses activités clandestines dirigées par le réseau de résistance Jade-Fitzroy.

La Bibliothèque historique conserve un exemplaire du Jeu des tickets édité par Jeu Nouvo, une sorte de jeu des 7 familles inspiré par les tickets de rationnement de la Deuxième Guerre mondiale.

Gwenael Beuchet est attaché de conservation du patrimoine au Musée français de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux.

Grâce à l’enquête qu’il a menée, Gwenael Beuchet nous fait découvrir le contexte insoupçonné dans lequel ont été produits les articles du catalogue Jeu Nouvo. Un prolongement chronologique passionnant à notre exposition « Paris sur un plateau : les jeux de société dans la capitale ».

Le jeudi 12 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Accès pour les personnes à mobilité réduite Jardin Lamoignon – Mark Ashton au 25 rue des Franc-Bourgeois 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr



