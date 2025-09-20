Conférence « Jean Deschamps et Shakespeare : une aventure théâtrale en Occitanie » Salle de la Tour Pennautier

Conférence « Jean Deschamps et Shakespeare : une aventure théâtrale en Occitanie » Salle de la Tour Pennautier samedi 20 septembre 2025.

Conférence « Jean Deschamps et Shakespeare : une aventure théâtrale en Occitanie » Samedi 20 septembre, 14h30 Salle de la Tour Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Jean Deschamps et Shakespeare : une aventure théâtrale en Occitanie par Jean Vivier

Le dépouillement du Fonds Jean Deschamps conservé aux Archives départementales de l’Aude et jamais exploité scientifiquement auparavant, a permis de mettre à jour la place fondamentale qu’occupe Shakespeare dans la carrière de Jean Deschamps (1920-2007), que ce soit du point de vue de la dramaturgie, de l’architecture théâtrale ou du rapport qu’il instaure avec le public. Pionnier du théâtre populaire en Occitanie, Deschamps est un acteur majeur, bien que méconnu, de la décentralisation théâtrale française après la Seconde Guerre mondiale. Surnommé à juste raison « le bâtisseur », Deschamps a pour particularité d’articuler la création artistique et la redécouverte, voire la reconstruction, de sites historiques d’exception (Cité de Carcassonne, Théâtre de la Mer à Sète, ruines romaines de Glanum, Château de Serres…). Dans les années 1960, il crée tout un réseau de festivals de « théâtre in situ » autour de la Méditerranée qui aboutit à sa nomination au poste de directeur du premier Centre dramatique national de la région Languedoc-Roussillon en 1968. En s’inspirant du modèle shakespearien, Deschamps a modifié durablement le paysage culturel d’Occitanie et a participé à l’émergence du tourisme intelligent dans la région.

Les recherches effectuées par Jean Vivier, dans le cadre d’une thèse de doctorat cofinancée par la région Occitanie, comportent une application résultant d’un transfert de compétences vers le monde socio-économique. En collaboration avec la start-up montpelliéraine Atlantide, un jeu immersif d’enquête géolocalisé sur smartphone a été réalisé. Cet outil de médiation scientifique innovant en direction du grand public permet de réactualiser le concept de théâtre populaire à l’heure du numérique.

Jean Vivier a reçu le 2e prix Poux des Archives départementales de l’Aude en 2023 pour ce travail.

Salle de la Tour 2 boulevard Pasteur, 11610 Pennautier Pennautier 11610 Aude Occitanie

Jean Deschamps et Shakespeare : une aventure théâtrale en Occitanie par Jean Vivier

©Jean Vivier