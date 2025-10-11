Conférence Jean EPSTEIN Préparer l’adolescence dès la petite enfance Magic Mirrors Istres

Dans le cadre de la Semaine de la Parentalité Grandir ensemble, enfant et parent , nous avons l’honneur d’accueillir Jean EPSTEIN, psychosociologue et kinésithérapeute formé par Boris Dolto, spécialiste reconnu des questions d’éducation et de famille.

Pourquoi ce thème ?



L’adolescence est une période de profonds changements, souvent perçue comme un cap difficile. Mais ce passage ne se décide pas du jour au lendemain il s’enracine dès la petite enfance.

Depuis 1974, Jean Epstein accompagne enfants, adolescents et familles. Avec sa grande expérience de terrain, il montre combien les fondations posées dans l’enfance sont essentielles pour vivre une adolescence plus sereine et épanouie. .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 29 39

English :

As part of Parenting Week: Growing up together, child and parent , we are honored to welcome Jean EPSTEIN, psychosociologist and physiotherapist trained by Boris Dolto, a recognized specialist in education and family issues.

German :

Im Rahmen der Woche der Elternschaft: Gemeinsam aufwachsen, Kind und Elternteil haben wir die Ehre, Jean EPSTEIN, einen von Boris Dolto ausgebildeten Psychosoziologen und Physiotherapeuten, der ein anerkannter Spezialist für Erziehungs- und Familienfragen ist, zu begrüßen.

Italiano :

Nell’ambito della Settimana della genitorialità: Crescere insieme, bambino e genitore , siamo onorati di dare il benvenuto a Jean EPSTEIN, psicosociologo e fisioterapista formato da Boris Dolto, specialista riconosciuto in materia di educazione e famiglia.

Espanol :

En el marco de la Semana de la Parentalidad: Crecer juntos, hijos y padres , tenemos el honor de recibir a Jean EPSTEIN, psicosocióloga y fisioterapeuta formada por Boris Dolto, reconocido especialista en temas de educación y familia.

